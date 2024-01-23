Палестинская телекоммуникационная компания объявила о потере связи в секторе Газа

Агентство WAFA сообщает, что результатом ударов Израиля стало повреждение 80% связанной с предоставлением телекоммуникационных услуг инфраструктуры анклава

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Палестинская телекоммуникационная компания Paltel Group объявила об отключении услуг связи в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении оператора, размещенном в X (ранее Twitter).

"Сектор Газа отключен в 10-й раз с 7 октября из-за продолжающейся эскалации агрессии", - указывается в кратком сообщении.

Как отмечает в связи с этим палестинское информационное агентство WAFA, результатом израильских ударов стало повреждение 80% связанной с предоставлением телекоммуникационных услуг инфраструктуры.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.