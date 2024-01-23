В Новой Москве с 2012 года построили более 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в планах на ближайшие 2 года строительство и реконструкция еще 112 км дорог

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Свыше 380 километров автодорог и 40 пешеходных переходов ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2012 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года. Только в прошедшем году проложили свыше 36 км. Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево. Помимо дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну", - написал он.

Отмечается, что к концу 2023 года власти столицы закончили строительство дублера Боровского шоссе, который улучшил транспортную доступность станции метро "Новопеределкино" и разгрузил само шоссе. Кроме того, сейчас в процессе строительства находится трасса Мамыри - Пенино - Шарапово - будет еще одним дублером Калужского и Киевского шоссе, а также четвертый участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

"В перспективе она соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Пока открыты три из пяти участков, но магистраль уже стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО. В ближайшие 2 года в планах строительство и реконструкция еще 112 км дорог", - добавил мэр.