В Казахстане проживают 198 ветеранов Великой Отечественной войны

На территории страны также живут 72 человека, работавших в период блокады в Ленинграде, сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Почти 200 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в настоящее время в Казахстане. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в министерстве труда и социальной защиты республики.

Весной 2023 года в ведомстве информировали, что в стране проживали 222 участника Великой Отечественной войны и лица с инвалидностью вследствие ранений, полученных в период войны, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в Победу.

"В Казахстане в настоящее время проживает 198 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 72 человека, работавших в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда", - рассказали в министерстве.

Там также отметили, что ко Дню Победы для ветеранов планируются выплаты, их размер в настоящее время не определен.

В прошлом году власти Казахстана в честь Дня Победы выплатили проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны по 1,5 млн тенге (по $3,3 тыс.).

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза.