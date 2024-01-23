Для жителей Донбасса и Новороссии упростили переоформление документов об инвалидности

Как сообщили в кабмине, при замене документов им будет подтверждена ранее установленная группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Граждане с инвалидностью, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут переоформить бессрочные документы об инвалидности на российские в упрощенном порядке, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Речь идет о совершеннолетних, до 1 марта 2023 года признанных инвалидами без срока переосвидетельствования, то есть бессрочно, а также о детях-инвалидах в возрасте до 18 лет. При замене документов об инвалидности им будет подтверждена ранее установленная группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а при ухудшении состояния здоровья группа инвалидности будет повышена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение направлено на обеспечение прав людей, получивших инвалидность по законодательству, ранее действовавшему на территории указанных регионов.