В пяти районах Сахалина отменили очные занятия для школьников из-за метели

Уроки пройдут в дистанционном режиме, сообщили в пресс-службе правительства региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Занятия для школьников еще пяти городских округов на юге Сахалина на 24 января отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Уроки пройдут в дистанционном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В связи с прохождением циклона, в целях обеспечения безопасности, 24 января на дистанционном обучении будут находиться школьники Анивского, Корсаковского, Холмского, Долинского, Невельского, Макаровского и Томаринского районов, а также города Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство образования Сахалинской области сообщало об отмене очных занятий в Анивском и Корсаковском районах, а также в городе Южно-Сахалинске.

Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах Сахалина. На остров пришел циклон, который принес сильный снег, ветер, метель. Из-за непогоды закрылась паромная переправа между Сахалином и материком, нарушилось пассажирское сообщение по ряду автодорог, аэропорты Сахалинской области не могут выпускать и принимать воздушные суда.