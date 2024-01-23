Роскомнадзор составил 34 протокола в отношении телеканалов за демонстрацию ЛГБТ детям

Еще шесть протоколов составлено за их пропаганду

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роскомнадзор составил 34 административных протокола в отношении российских телеканалов за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. Еще шесть протоколов составлено за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних Роскомнадзор составил 34 административных протокола в отношении телеканалов, еще 6 протоколов - за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов", - говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 млн рублей, добавили в ведомстве.

Как напомнили в Роскомнадзоре, закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди россиян, вступил в силу в декабре 2022 года. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

"Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов (АВС) и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ со знаком "18+", - добавили в Роскомнадзоре.

В конце декабря Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на 1 млн рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник" со сценами гомосексуальных отношений без маркировки "18+". А в январе текущего года Таганский суд Москвы признал телеканал "Жара ТВ" виновным по статье КоАП РФ о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и способной вызвать у них желание сменить пол и назначил ему штраф в размере 1 млн рублей.