В Воронеже завершили капремонт Музея-диорамы

На его обновление направили более 216 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 23 января. /ТАСС/. Власти Воронежа направили более 216 млн рублей на капитальный ремонт Центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", посвященного истории города и участию его жителей в Великой Отечественной войне. Работы завершили к 81-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 25 января, написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"25 января 1943 года город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Тяжелые бои длились 212 дней. Рад, что к важной дате успели завершить обновление Центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама". На капитальный ремонт здания направили более 216 млн рублей", - написал он.

Как уточнил Гусев, в здании музея-диорамы отремонтировали фасад, коммуникации, внутренние помещения, обновили мебель конференц-зала, создали объемные музейные витрины, сенсорные столы и панели, проекционные экраны и интерактивные манекены. "Установили долгожданную 3D-диораму, она демонстрирует эпизоды ожесточенных боев за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, хронологию его послевоенного восстановления. <...> В музей вернулись экспонаты - а их сейчас почти 9 тыс.: раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции. Появится еще одна экспозиция - зал локальных конфликтов и СВО", - написал Гусев.

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщал в Telegram-канале, что власти города в 2022 году направили 100 млн рублей на проектные работы для капремонта Музея-диорамы. Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" создан в Воронеже в 2000 году администрацией города и ветеранами, в нем было представлено 12 экспозиций, в том числе о героях обороны города в годы Великой Отечественной войны, о его истории со времен строительства крепости и закладки Петром I первого регулярного военно-морского флота России, мини-диорама боев на Чижовском плацдарме в 1942-1943 годах, выставка военной техники, а также подлинные документы военных лет, письма с фронтов, воспоминания участников боев.

Бои за Воронеж шли 212 дней и ночей, город был оккупирован 7 июля 1942 года и освобожден 25 января 1943 года, в сражениях погибли около 400 тыс. советских воинов. Битва за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны. В боях за Воронеж было разрушено более 95% его зданий и строений, линия фронта разделяла город на две части, немецким захватчикам не удалось попасть на его левобережную часть.