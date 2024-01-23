Национальный космический центр в Москве достроят до конца года

НКЦ позволит разместить в одном здании ключевые организации ракетно-космической отрасли, в том числе образовательный комплекс, конструкторское бюро и выставочные центры

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Работы по возведению Национального космического центра (НКЦ) на западе Москвы планируется завершить до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Уже завершен монтаж основных конструкций здания НКЦ, сейчас продолжаются отделочные работы в низкоэтажной части здания. Также продолжаются монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля. В целом, до конца года планируем завершить основные работы по возведению Национального космического центра и подготовить его к запуску", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что открытие НКЦ позволит разместить в одном здании ключевые организации ракетно-космической отрасли, в том числе образовательный комплекс, конструкторское бюро и выставочные центры.

Национальный космический центр создается совместно правительством столицы и госкорпорацией "Роскосмос". Он объединит центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие объекты. Общая площадь комплекса зданий НКЦ составит более 250 тыс. кв. м.