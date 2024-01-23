В РФ запланировали 170 мероприятий, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны

Статс-секретарь - заместитель министра культуры Надежда Преподобная сообщила, что на реализацию плана требуется свыше 6 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 170 мероприятий, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны, запланировано в России, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная на заседании оргкомитета партии "Единая Россия" "Наша Победа".

"О подготовке празднования восьмидесятой годовщины победы [в Великой Отечественной войне]. Координацию и подготовку основных мероприятий осуществляет министерство культуры. Мы в настоящее время собрали предложения от коллег, произвели свод плана, отрабатываем детали с министерством финансов. Если систематизировать мероприятия, то всего получилось 170 мероприятий", - сказала Преподобная. Она добавила, что 15 из них входит в раздел торжественных памятных мероприятий, 23 мероприятия касаются формирования материально-технической базы информационного обслуживания, 9 - реализации памятных мест и увековечивания памяти войной и 123 относятся к социально-значимым проектам, творческим мероприятиям и акциям.

"Всего на реализацию плана нам требуется свыше 6 млрд рублей. На текущий момент справочно поясню, что у нас 1,6 млрд покрыты федеральным бюджетом, за счет иных источников мы покрываем 0,7 млрд. На текущий момент стоит вопрос о дополнительном финансировании почти 4 млрд рублей", - отметила Преподобная.