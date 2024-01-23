В Новосибирске продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать с 14:00 мск 23 января до 14:00 мск 25 января

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Введенный накануне режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующих накоплению в воздухе вредных примесей, продлен на два дня в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"По информации ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", в период с 18:00 (14:00 мск) 23 января до 18:00 (14:00 мск) 25 января в городе Новосибирске ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности", - рассказали журналистам в министерстве.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.