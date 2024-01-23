В Калининграде онкоцентр начнет прием пациентов в апреле 2024 года

По словам губернатора области Антона Алиханова, центр оснащен 28 единицами "тяжелого" оборудования, в том числе системами лучевой терапии

КАЛИНИНГРАД, 23 января. /ТАСС/. Единственный в Калининградской области онкологический центр, построенный в поселке Родники около Калининграда, введен в эксплуатацию. Он примет первых пациентов в апреле 2024 года, сообщил губернатор области Антон Алиханов во время общения с жителями области в прямом эфире во "ВКонтакте".

"Онкоцентр достроен, введен в эксплуатацию. Вчера мы этот документ получили, 22 числа (января - прим. ТАСС). На следующей неделе начинаем подавать документы на медицинские лицензии, в среднем где-то два месяца на это нам нужно, чтобы получить все медлицензии и приступить уже к приему пациентов. Таким образом, где-то в апреле мы пациентов там примем", - сказал Алиханов.

Как сообщил Алиханов в Telegram-канале, онкоцентр - это почти 45 тыс. кв. м площадей, оснащенных 28 единицами "тяжелого" оборудования, в том числе системами лучевой терапии - двумя линейными ускорителями, ОФЭКТ, аппаратами МРТ, КТ, ангиографом, гамма-терапевтическим аппаратом контактного облучения, маммографами, рентген-аппаратами, эндоскопическими системами и многим другим. "Строительство шло непросто, пришлось расстаться с первым подрядчиком, находить пути ввоза иностранного оборудования в условиях усложнившейся логистики и разных санкционных ограничений", - написал глава региона.

Контракт на строительство онкоцентра на 4,202 млрд рублей был заключен в октябре 2018 года с подмосковной компанией "Артель". Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей из- за отставания от графиков строительства. Работы на объекте были остановлены. Против руководства компании "Артель" и субподрядчика "СМУ Артель" возбуждены три уголовных дела. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работы по строительству на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику.

Новый контракт на завершение строительства онкоцентра с компанией "Пэтруско" заключен 30 марта 2020 года. Заказчиком выступило государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический центр Калининградской области". Цена контракта составляла более 3,615 млрд рублей. Расширенное банковское сопровождение осуществляло АО "Газпромбанк".

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводились на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Сроки сдачи объекта переносились неоднократно. В последний раз центр планировалось ввести в строй весной 2023 года.