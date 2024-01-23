Средний размер пенсии участников ВОВ с инвалидностью в 2023 году составил 52 тыс. рублей

В России живут более 608,5 тыс. участников Великой Отечественной Войны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 608,5 тыс. участников Великой Отечественной Войны проживает на территории России, из них более 14,5 тыс. - непосредственно принимавших участие в боях. Средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной в 2023 году составил более 38 тыс. рублей, а у участников ВОВ с инвалидностью - 52 тыс. рублей, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

В пресс-службе Минтруда ТАСС пояснили, что инвалиды ВОВ - это те, кто получил травму во время войны, а участники ВОВ с инвалидностью - те, кто получил травму уже после войны.

"На начало 2024 года в нашей стране проживает 608,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, но из них участников или инвалидов войны, то есть тех, кто принимал непосредственное участия в боях, к сожалению, осталось уже 14 592 человека. <...> По последним данным средний размер пенсии у инвалидов ВОВ в 2023 году превысил 38 тыс. рублей, у участников ВОВ с инвалидностью - 52 тыс. рублей, у вдов погибших участников - 34 тыс. рублей", - сказала она на заседании оргкомитета "Наша Победа" в штабе партии "Единая Россия".

При этом она напомнила, что все социальные выплаты в стране, в том числе ежемесячная выплата вдовам и ветеранам ВОВ, с 1 февраля будут проиндексированы на 7,4%. "Соответственно у инвалидов войны эта выплата составляет 7 605 рублей", - добавила Баталина.

Кроме того, инвалидам с военной травмой предоставляется компенсация, которая в зависимости от группы инвалидности составляет от 4,6 тыс. до 23 тыс. рублей. "Естественно в полном объеме в федеральном бюджете заложены все необходимые средства на осуществление мер поддержки ветеранов, ежегодно ко Дню Победы участники и инвалиды ВОВ в неюбилейные годы получают денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Она также в этом году в апреле будет вместе с пенсионным обеспечением осуществлена. В юбилейные годы принимается отдельное решение по размерам выплат", - заключила замминистра.

В новость были внесены изменения (13:52 мск) - приводится с исправлением заголовка, первого и второго абзацев в связи с корректировкой информации пресс-службой Минтруда России, верно - участников ВОВ с инвалидностью.