На субсидированные авиаперевозки в Калининград выделили более 450 млн рублей

Глава региона Антон Алиханов отметил, что из областного бюджета ежегодно выделяется 50 млн рублей, но региональная субсидия не распространяется на рейсы в столичные аэропорты

КАЛИНИНГРАД, 23 января. /ТАСС/. Федеральный центр выделил на субсидированные авиаперевозки в 2024 году на калининградском направлении более 450 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире во "ВКонтакте".

"У нас сейчас действует и в прошлом году действовала, и в этом году действует программа субсидированных [авиа] билетов. Их могут приобрести инвалиды, многодетные семьи, студенты до 23 лет и пенсионеры. В этом году, на данный момент, больше 450 млн рублей на эти цели федеральным бюджетом [для Калининградской области] предусмотрено", - сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что на долю области ежегодно приходится около 4% - 5% всех авиабилетов, субсидируемых из федерального бюджета. Он добавил, что областной бюджет также субсидирует авиабилеты. На эти цели, по его словам, из областного бюджета ежегодно выделяется 50 млн рублей, но региональная субсидия не распространяется на рейсы в столичные аэропорты.

Калининградская область отделена от основной территории страны границами стран ЕС. Авиаперевозки являются основным способом доставки пассажиров в регион. Спрос на них увеличивается с каждым годом вместе с ростом роста турпотока. Так в 2023 году в области впервые побывали более 2 млн туристов, а калининградский аэропорт Храброво обслужил рекордное количество пассажиров - более 4,3 млн человек.