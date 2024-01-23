Патриарх Кирилл призвал закрепить в России статус военного духовенства

Также, по словам главы РПЦ, нужно предоставить священникам социальные льготы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Статус священнослужителей, которые работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), необходимо официально закрепить в российском законодательстве, а также предоставить священникам социальные льготы. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Большая идет работа, я благодарю наше духовенство <...>, мы будем продолжать взаимодействовать с вооруженными силами. Но для этого важно определить правовой статус военного духовенства на уровне федерального закона и предоставить военным священнослужителям социальные льготы, которых у священников нет", - сказал он.

Патриарх отметил, что в настоящее время в зоне СВО пасторский долг выполняют около 100 священнослужителей, некоторые из них получили ранения. "К сожалению, есть и те, кто погиб. И погибли вот почему: священник в окопе -это очень притягательная цель для противника. Я говорю нашим батюшкам, когда отправляю их в зону боевых действий: "Ни в коем случае вам нельзя быть на передней линии - первым, кого убьет снайпер, будет кто-то из вас", - сказал он.

При этом патриарх пояснил, что священнослужитель также не должен быть в последних рядах. "Ваше место за первой линией, на первой лини - вы цель. На второй линии, там где наши воины, в том числе те, кто готовится пойти в атаку, или те, кто приходят после атаки, вот ваше место для пасторской работы, для утешения, для поддержки, для вразумления людей, которые иногда в очень тяжелом даже в ментальном состоянии покидают поле битвы", - заключил он.