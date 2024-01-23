Глава РПЦ считает, что работу органов опеки нужно реформировать

В семью можно "вторгаться" только в том случае, если есть реальная угроза жизни, утверждает патриарх

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Работа органов опеки должна быть реформирована, необходимо исключить необоснованное вмешательство в семейные дела. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Необходима серьезная реформа работы органов опеки. <...> И должно быть исключено широкое, необоснованное вмешательство в дела семьи, ее разрушение под разными, так называемыми, благовидными предлогами", - сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Глава РПЦ допустил вероятность угрозы жизни и здоровью ребенка в семье, но призвал "десятки раз подумать", и, в случае изъятия несовершеннолетнего из семьи, обеспечить ему жизнь в коллективе, где он не будет чувствовать себя сиротой и изгоем.

"Семья - это святое место, вторгаться туда можно только в том случае, если угроза жизни - реальная угроза жизни. <...> Какие-то могут быть исключительные случаи. Но все это требует тщательного изучения", - добавил патриарх.