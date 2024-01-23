Госдума меняет подсудность дел о признании материалов экстремистскими

Предусмотрено, что суд сможет привлекать к участию в деле правообладателей и издателей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который относит дела о признании информационных материалов экстремистскими к подсудности верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения и судов автономных областей или округов. Предусмотрено, что суд сможет привлекать к участию в деле правообладателей и издателей.

Законопроект с соответствующими изменениями в Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ был внесен в январе 2023 года парламентом Чечни. В статье 20 КАС РФ предложено расширить перечень административных дел, которые могут рассматривать указанные суды, добавив дела о признании информационных материалов экстремистскими.

Также меняется действующая редакция статьи 265.6 КАС РФ (подсудность дел о признании информационных дел экстремистскими). Сейчас административное исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими может быть подано в районный суд по месту обнаружения, распространения материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство. Согласно законопроекту, такое заявление может быть подано в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа по месту обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство.

Во втором чтении была поддержана поправка, по которой суд сможет привлекать к участию в деле правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода соответствующих материалов, если эти лица известны. Если подан административный иск о признании издания религиозного характера экстремистским, суд вызывает в судебное заседание специалиста, обладающего специальными знаниями по соответствующей религии. Эти нормы предлагается внести в часть 1 статьи 265.8 КАС об особенностях подготовки административного дела о признании информационных материалов экстремистскими к судебному разбирательству.