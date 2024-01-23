В Прикамье ограничили движение грузовиков на федеральной трассе М-7 "Волга"

Ограничения будут действовать до утра 24 января

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Ограничение движения грузового транспорта на федеральной трассе М-7 "Волга" ввели в Пермском крае из-за расчистки дорожного полотна после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь", - сообщили в ведомстве, отметив, что ограничение вводится на участке трассы с 339-го км 707 м по 371-й км из-за расчистки дорожного полотна.

Начало ограничения движения - с 17:00 (15:00 мск) 23 января до 09:00 (07:00 мск) 24 января.

В минувшие выходные в Пермском крае прошли сильные снегопады. Были отмены и задержки рейсов в аэропорту Перми, вводились ограничения движения на региональных и федеральных трассах, на сегодняшний день все они сняты. По словам главы Перми Эдуарда Соснина, за субботу и воскресенье с улиц города было убрано и вывезено больше 24 тыс. куб. м снега, тогда как в обычные дни эта цифра составляет около 10 тыс.