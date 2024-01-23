Путин удивился скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности

Представитель Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе встречи главы государства с семьями на форуме "Родные - любимые" пообещал прокатить президента на трех белых оленях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удивился рассказу оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа о скорости северных оленей. Представитель региона в ходе встречи главы государства с семьями на форуме "Родные - любимые" пообещал прокатить Путина на трех белых оленях.

"Быстро олень ездит?" - поинтересовался Путин. Получив ответ, президент удивился: "70 км/ч? Так быстро бегает?" "Как спортсмены на лыжах", - подтвердил оленевод.

"Пояс безопасности не нужен?" - поинтересовался президент. "Не нужен", - заверил житель Ямала.