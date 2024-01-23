Путин пообещал поздравить ямальского оленевода с золотой свадьбой

Президент пожелал, чтобы "в любом случае праздник прошел на высоком уровне"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравит с пятидесятилетием совместной жизни семью оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа. Такое обещание глава государства дал на встрече с семьями в ходе форума "Родные - любимые" на ВДНХ.

"Угадали как вы здорово!" - отреагировал президент на слова оленевода, что юбилей придется на 12 апреля, День космонавтики, и пожелал, чтобы "в любом случае праздник прошел на высоком уровне".

"Мы точно с вами будем в контакте. Как минимум организуем с вами контакт на вашу золотую свадьбу, - заверил Путин. - Мы хотя бы по видеосвязи обязательно с вами пообщаемся".

Еще одна гостья - участница конкурса "Это у нас семейное" - рассказала, что ее с родными тоже пригласили на золотую свадьбу к оленеводам. "Погуляем?" - со смехом отреагировал президент.

Женщина с улыбкой предложила добраться туда вместе. "Если будем ехать - давайте скооперируемся!" - обратилась она к главе государства. И получила заверение, что с дорогой на Ямал им обязательно помогут. "Я вам точно помогу туда приехать. Это я вам обещаю", - гарантировал Путин.