В больницы Подмосковья поступило свыше 7 тыс. единиц легкого медоборудования в 2023 году

Всего новое оборудование поступило в 71 организацию здравоохранения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения Московской области получили в 2023 году более 7 тыс. единиц легкого оборудования, среди них аппараты для проведения УЗИ, эндоскопии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Оснащение наших медицинских организаций современным оборудованием - приоритетная для нас задача. Чтобы качественная медицинская помощь была доступна жителям и больших городов, и небольших поселков, деревень. В прошлом году мы поставили в медучреждения Подмосковья свыше 7,2 тыс. единиц медтехники на сумму почти 7 млрд рублей", - привели в материале слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что медучреждения региона получили аппараты для функциональной диагностики, УЗИ, эндоскопии, офтальмологии, урологии, реанимации, реабилитации, гинекологии, гемодиализа, видеоэндоскопии и другую медтехнику. Всего новое оборудование поступило в 71 организацию здравоохранения.