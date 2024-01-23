Путин: Россия будет беречь и передавать будущим поколениям ценности традиций и семьи

По словам президента РФ, в некоторых странах институт семьи и "нормальные человеческие ценности" цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия будет беречь и передавать будущим поколениям ценности традиций семьи в отличие от того, как поступают в некоторых странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта в России Года семьи.

"Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности", - пояснил глава государства.

"А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", - указал президент.

"И мы верим, что традиционные ценности, так же как и стремление народов к подлинной свободе, справедливости, к суверенитету будут служить опорой многополярного мира, его формирование идет и обороты этого процесса нарастают", - подчеркнул глава государства.