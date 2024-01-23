В Крыму дополнительно выделят 200 млн рублей на установку трансформаторных подстанций

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, до 1 марта определят перечень подстанций, требующих замены в тех районах, где существуют проблемы со скачками напряжения в летний период

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Дополнительные 200 млн рублей выделят в Крыму на установку 110 трансформаторных подстанций в Симферопольском районе республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Планируется дополнительно выделить 200 млн рублей на установку еще 110 трансформаторных подстанций в Симферопольском районе и завершить замену оборудования до 1 июня текущего года. График выполнения работ будет опубликован на портале правительства Республики Крым, сайте администрации Симферопольского района", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики уточнил, что также до 1 марта определят перечень подстанций, требующих замены в тех районах, где существуют проблемы со скачками напряжения в летний период.

Ранее Аксенов сообщал, что работа по модернизации сетей ведется с 2015 года, за это время в республике реализовано проектов на сумму 16,7 млрд рублей. Построено или реконструировано более 20 подстанций и около 90 км магистральных высоковольтных линий электропередачи в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии, Саках, Судаке и других регионах. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в декабре 2022 года отмечал, что интеграция энергосистем Крымского полуострова и остальной части России завершена. Ранее также были запущены в работу две восстановленные линии электропередачи, которые соединили энергосистему полуострова с Херсонской и Запорожской областями.