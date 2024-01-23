Синод православной церкви Греции высказался против усыновления детей однополыми парами

Иерархи заявили, что "гомосексуальность - это отклонение от закона Божьего"

АФИНЫ, 23 января. /ТАСС/. Священный Синод Элладской православной церкви единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Решение иерархов объявлено после заседания, на котором обсуждался предлагаемый правительством законопроект о предоставлении таких прав однополым парам, сообщает телеканал ERT-news.

По его данным, все митрополиты высказались категорически против законодательного разрешения однополым парам заключать браки и усыновлять детей. Иерархи заявили, что "гомосексуальность - это отклонение от закона Божьего". Члены Синода намерены направить депутатам парламента письмо с юридическим обоснованием. Еще одно письмо будет адресовано верующим и будет прочитано во всех храмах страны 4 февраля, отмечает телеканал.

Иерархи заявили, что на членов парламента ложится большая ответственность, если они примут этот закон. Синод также дает полное право каждому митрополиту осуществлять информационно-просветительские инициативы среди верующих своего региона.

Комментируя законопроект, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним подчеркнул, что "это новая реальность, цель которой не только изменить социальную сплоченность Греции, но и ввести "новые формы семьи", узаконить отношения между людьми одного пола". По словам предстоятеля, таким законодательством затрагиваются традиционные понятия отца и матери, предпринимаются попытки внести изменения в положения семейного права, включая основное из них, которым является институт семьи.

В свою очередь официальный представитель правительства Павлос Маринакис пояснил на брифинге журналистам, что кабмин высказывается против предложенного Иеронимом референдума по вопросу об однополых браках и будет выполнять предвыборные обязательства. "У нас ни в коем случае нет намерения вступать в конфронтацию с церковью" по вопросу о гомосексуальных браках, сказал Маринакис. "Правительство реализует свою программу и не выносит права человека на референдум. Это то, что было одобрено голосованием граждан на выборах [в прошлом году]. Мы считаем, что это правильно и справедливо, и мы будем идти вперед", - сказал он.