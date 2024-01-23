В Перми запретили видеорекламу на уличных светодиодных экранах города

По данным мэрии, мерцание экранов и звуковые эффекты мешают комфортному пребыванию в городской среде

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Видеореклама и звуковые эффекты на уличных светодиодных экранах запретили в Перми. Об этом говорится в опубликованном решении Пермской городской думы по итогам очередного заседания.

"Внести в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми изменения: "рекламная конструкция" дополнить словами "на которой демонстрация изображений должна производиться с использованием технологии статичного изображения, без использования динамических и звуковых эффектов, без видеоизображения", - говорится в документе, утвержденном депутатами. Отмечается также, что новые требования не коснутся медиафасадов.

Поправки в документ ранее предложила внести администрация Перми. По данным мэрии, мерцание экранов и звуковые эффекты мешают комфортному пребыванию в городской среде и приводят к световому загрязнению города.