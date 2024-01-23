В Херсонской области презентовали видеопроект про преступления "Азова"

В частности, в нем рассказывается о лжеучении украинского нацизма, его родоначальниках и главных идеологах

ГЕНИЧЕСК, 23 января. /ТАСС/. Новый видеопроект по материалам книги Алексея Кочеткова "Черное солнце Украины. История неонацистского движения "Азов" (движение запрещено в РФ) был представлен в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС победитель конкурса "Лидеры возрождения" Алексей Лаврентьев, чей отдел в управлении информационной политики региона занимается этим проектом.

Видеоролик показали на патриотическом форуме "Открывая глаза" в Геническе. "В рамках форума был презентован новый видеопроект, который выходит с января 2024 г. по материалам книги Алексея Кочеткова "Черное солнце Украины. История неонацистского движения "Азов". В новом видеопроекте рассказывается о лжеучении украинского нацизма, его родоначальниках и главных идеологах, а также об исторических последствиях "промывания мозгов" украинскому населению, в особенности - молодежи", - сказал он.

Как уточнил Лаврентьев, автор книги готов выступать, помогать проекту консультациями, а также примет участие в нескольких видеороликах в качестве эксперта. Лаврентьев подчеркнул, что на данный момент вышел один ролик, который набрал более 1,6 млн просмотров. По его словам, всего планируется выпустить до 20 видеороликов, а частота их выхода - еженедельно. Они будут размещены в "Телеграме", "Рутубе", "ВКонтакте" и в "Одноклассниках", добавил он.

"Сейчас на Западе принято закрывать глаза на преступления террористов из батальона "Азов" и других неонацистских военно-бандитских формирований Украины. Западно-украинская пропаганда называет этих головорезов "украинскими патриотами". Именно поэтому мы и делаем данный проект. Ничто не должно быть забыто. И правду об ужасных преступлениях украинских националистов должны знать все, в особенности - молодые люди Херсонской области и других новых регионов", - подчеркнул Лаврентьев.

Ранее на первом в Херсонской области патриотическом форуме "Открывая глаза" в преддверии Дня народного единства была представлена серия видеороликов по материалам "Черной книги" о преступлениях украинских националистов, которая была выпущена Российским военно-историческим обществом.

Видеоролики были созданы при поддержке управления информационной политики Херсонской области. Цель проекта - распространение информации о преступлениях киевского режима и украинских неонацистов среди жителей Херсонской области и других регионов, в особенности среди молодежи.