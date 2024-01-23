Более 780 грузовиков скопилось в очереди на выезд из России в сторону Грузии

Проезд по дороге из-за снега и гололедицы был закрыт для прицепного и полуприцепного автотранспорта 21 января

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Более 780 грузовых автомобилей ожидают выезда из России по Военно-Грузинской дороге в сторону Грузии. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения Республики Северная Осетия-Алания.

"Проезд закрыт. Всего в очереди 785 [автомобилей]", - следует из данных электронной очереди на сайте центра организации дорожного движения республики.

Проезд по дороге из-за снега и гололедицы был закрыт для прицепного и полуприцепного автотранспорта 21 января.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.