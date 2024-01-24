Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе приложения

Больше всего сообщений поступает из Новосибирской области, Хабаровского края и Москвы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сбои в работе Telegram фиксируются на территории России. За последние сутки об ошибках сообщили 1 124 пользователя, следует из данных сервиса сбой.рф.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Новосибирской области (30%), Хабаровского края (21%) и Москвы (13%). Также об ошибках сообщают пользователи из Санкт-Петербурга (7%), Приморского края (5%) и Башкирии (3%).

Большинство жалуются на проблемы в работе приложения. Некоторые при этом отмечают, что доступ к сервису возможен через VPN-соединение.