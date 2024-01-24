ООН заявила о выявленных более чем 470 случаев холеры и диареи в Сомали за неделю

В Управлении Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов отметили, что нынешняя вспышка является продолжением вспышки 2023 года

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Более 470 случаев холеры и острой водянистой диареи было зарегистрировано в Сомали за вторую неделю января. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), отметив, что нынешняя вспышка является продолжением вспышки 2023 года, когда холерой заболели более 18,3 тыс. человек.

"В Сомали распространяются холера и острая водянистая диарея. За вторую неделю января было зарегистрировано более 470 случаев заболевания, в том числе как минимум девять случаев смерти", - отметили в УКГВ. Большинство этих случаев приходится на штат Хиршабелле в центральной части страны, где в конце 2023 года во время сезона дождей произошло сильное наводнение.

"Нынешняя вспышка является продолжением вспышки 2023 года, когда было зарегистрировано более 18,3 тыс. случаев заболевания, более половины из которых приходится на детей в возрасте до пяти лет", - говорится в сообщении. ООН и партнеры проводят мероприятия по реагированию на вспышку болезни в пострадавших от наводнения районах. Речь идет, в частности, о создании новых лечебных центров в районах Белет-Вейн, Було-Бурто и Дайнил. Кроме того, "предпринимаются усилия по информированию общественности с привлечением медицинских работников".

В период дождей с апреля по июнь в Сомали ожидаются новые наводнения. "Недостаточное финансирование гуманитарной помощи является серьезной проблемой", - констатировали в УКГВ. "Прошлогодний призыв [к донорам] о выделении $2,6 млрд для оказания помощи 7,6 млн человек в Сомали был профинансирован менее чем на 44%. Было получено $1,1 млрд", - напомнили в управлении.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.