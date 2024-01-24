В Херсонской области заявили, что все пациенты с редкими болезнями обеспечены лекарствами

Министр здравоохранения области Артыш Сат подчеркнул, что им оказывается особое внимание со стороны медицинских работников региона

ГЕНИЧЕСК, 24 января. /ТАСС/. Все 54 жителя Херсонской области с редкими заболеваниями и диагнозами, требующими высокозатратного лечения, обеспечены необходимыми медикаментами и специализированными продуктами лечебного питания в полной мере. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

"На сегодняшний день у нас в реестре пациентов с высокозатратными и редкими заболеваниями 54 человека. Они полностью обеспечены препаратами за счет централизованных поставок федерального бюджета и региональных закупок", - сказал он.

Сат подчеркнул, что им оказывается особое внимание со стороны медицинских работников в Херсонской области.

Для пациентов с редкими диагнозами препараты закупаются Министерством здравоохранения Херсонской области из регионального бюджета.

Федеральная программа "14 высокозатратных нозологий" предусматривает льготное обеспечение Минздравом РФ лекарствами пациентов с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также лиц после трансплантации органов или тканей.