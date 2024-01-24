Незаконные майнинговые фермы нанесли ущерб более чем на 60 млн рублей в регионах Сибири

Сотрудники компании "Россети Сибирь" пресекли деятельность 17 незаконных майнинговых ферм

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Незаконные майнинговые фермы в Красноярском крае, Омской области и Республике Хакасия нанесли ущерб своей деятельностью на сумму более 60 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба компании "Россети Сибирь".

"Сотрудники компании "Россети Сибирь" пресекли деятельность 17 незаконных майнинговых ферм, дестабилизирующих работу энергосистемы. Ущерб от их деятельности превысил 60 млн рублей. В 2023 году точки майнинга криптовалюты в зоне обслуживания компании "Россети Сибирь" зафиксированы в Красноярске, Омске и в Хакасии", - сообщили в компании.

Самый крупный факт хищения от майнеров был в Красноярске. "Оформлен акт безучетного потребления на 7,5 млн кВт⋅ч и 39,3 млн рублей. Еще шесть случаев в Красноярском крае в общей сложности на 2,4 млн кВт⋅ч и 10,7 млн рублей. <…> В Хакасии - девять случаев хищения на 3 млн кВт⋅ч и 10,9 млн рублей. Одно безучетное потребление зафиксировано в Омской области - на 0,284 млн кВт⋅ч и 414 тыс. рублей. По всем выявленным фактам ведется работа с правоохранительными органами", - рассказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что непрерывное высокое потребление ухудшает качество электроэнергии. Элементы сети перегружаются и выходят из строя. Вмешательство в работу энергосистемы грозит скачками напряжения, аварийными отключениями.