В Прикамье на федеральной трассе М-7 "Волга" восстановили движение грузовиков

Ограничение вводилось ранее из-за расчистки дорожного полотна после снегопада

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Ограничение движения грузового транспорта на федеральной трассе М-7 "Волга" в Пермском крае снято. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С 09:00 (07:00 мск) снято временное ограничение движения грузового транспорта на федеральной автомобильной дороге М-7 "Волга", - говорится в сообщении.

Временное ограничение движения грузовиков на трассе М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Перми на участке с 339-го км 707 м по 371-й км вводилось с вечера 23 января из-за расчистки дорожного полотна после сильного снегопада, прошедшего в прошлые выходные.

Из-за неблагоприятных погодных условий были отмены и задержки рейсов в аэропорту Перми, вводились ограничения движения на региональных и федеральных трассах, на сегодняшний день все они сняты. По словам главы Перми Эдуарда Соснина, за 20-21 января с улиц города было убрано и вывезено больше 24 тыс. куб. м снега, тогда как в обычные дни эта цифра составляет около 10 тыс.