Прокуратура Москвы: приезжие без постоянного дохода чаще совершают преступления

Преступления совершают преимущественно люди в возрасте от 30 до 49 лет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы определила среднестатистический портрет преступника в столице. Согласно данным правовой статистики, чаще всего преступления в городе совершают приезжие из других регионов в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода, рассказали ТАСС в прокуратуре столицы.

"На территории Москвы за 12 месяцев 2023 года выявлено 33 123 лица, совершивших преступления. Из них более половины (55,8%) - не жители столицы", - отметили в прокуратуре.

Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет - 17 796 (53,7%). Лишь треть преступников оказались моложе: от 18 до 24 лет - 5 999 (18,1 %), от 25 до 29 лет - 5 357 (16,1 %), от 14 до 17 лет - 301 (0,9 %). 11% (3 670) среди совершивших преступления - в возрасте 50 лет и старше.

Мужчины вчетверо чаще совершают преступления, чем женщины - среди установленных преступников 83,2% мужчин и 16,8% - женщины. Основная масса преступлений совершается лицами без постоянного источника дохода - 20 821 (62,8 %). 14,3% среди совершивших преступления составили служащие (4 736), 2,1% - учащиеся и студенты (718).

Среди совершивших преступления 71,5 % имеют среднее (общее и профессиональное) образование, 22,8 % - высшее, 0,7 % - начальное. 13,4 % лиц при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, 1,2% - в состоянии наркотического опьянения. 37,9 % ранее уже совершали преступления.