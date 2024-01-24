Посол РФ поблагодарил мэра Душанбе за работу по сохранению памятника Победы

Семен Григорьев отметил, что памятник станет органичной частью столичного Парка Победы

ДУШАНБЕ, 24 января. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев выразил благодарность мэру Душанбе Рустами Эмомали за работу по сохранению памятника Победе со стелой и танком ИС-2, которые будут перенесены из центра столицы в связи со строительством развязки, и отметил общий подход РФ и республики к сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

"Хотел бы выразить особую благодарность председателю Душанбе Рустами Эмомали за его усилия по сохранению памятника Победы для будущих поколений жителей столицы Таджикистана", - говорится в комментарии посла, который опубликовало российское диппредставительство в республике.

Григорьев отметил, что памятник будет перенесен в столичный Парк Победы и "станет органичной частью мемориального комплекса". "Проект администрации города Душанбе по обновлению памятника Победы отражает общие подходы России и Таджикистана к необходимости сохранения общей истории и памяти о вкладе народов СССР - включая и наших таджикских братьев - в Победу в Великой Отечественной войне. <...> Благодаря удачному новому местоположению - на одном из южных склонов в 200 метрах от главной лестницы парка - памятник будет хорошо виден с большей части территории города", - отметил дипломат.

23 января на площади Победы в Душанбе начали обследование памятника для его переноса на новое место. Мэрия столицы Таджикистана сообщала, что на месте, где расположен монумент, будет построена двухуровневая кольцевая развязка.

Танк ИС-2, установленный на площади в 1987 году, принимал участие в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Красной армии 2-го Белорусского фронта. Также в состав мемориального комплекса входит стела из двух частей, которая олицетворяет единство таджикского и русского народа в годы Великой Отечественной войны. Уход за мемориалом ежегодно осуществляли российские военные 201-й базы, дислоцированной в Таджикистане, а также участники мемориального проекта "Память-201".