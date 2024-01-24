В Росгвардии назвали годовой объем уничтоженной в зоне СВО взрывчатки

В ведомстве отметили, что с применением инженерной и специальной техники оборудовали свыше 42 тыс. фортификационных сооружений различного назначения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 39 тонн взрывчатых веществ уничтожили инженерные подразделения Росгвардии в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что инженерно-саперные и инженерно-технические подразделения нашли и уничтожили более 39 тонн взрывчатых веществ и свыше 210 тыс. взрывоопасных предметов.

В ведомстве отметили, что число фортификационных сооружений, оборудованных с примененем инженерной и спецтехники, превысило 42 тыс.

День инженерной службы войск национальной гвардии России ежегодно отмечается 24 января.