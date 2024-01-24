Роскомнадзор проверит абонентов, которые оформили на себя свыше тысячи sim-карт

В ведомстве отметили, что такое количество оформленных на одного человека номеров может свидетельствовать о мошеннических действиях со стороны абонента, дилера или оператора связи

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) выявил у российских операторов более 900 абонентов, каждый из которых оформил на свое имя свыше тысячи sim-карт. Такое количество номеров, оформленных на одного человека, может свидетельствовать о мошеннических действиях со стороны абонента, дилера или оператора связи, поэтому ведомство проведет проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

Как напомнили в ведомстве, согласно закону "О связи", мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, в том числе данных о конечных пользователях услуг, чьи sim-карты оформлены на юридических лиц и ИП. Роскомнадзор следит за тем, чтобы операторы вносили достоверные сведения в свои базы данных, а также ведет специальную информационную систему, которая обеспечивает проверку с учетом данных МВД, ФНС и ЕСИА. К ней подключились все операторы связи.

"Операторы передали сведения о 351,1 млн номеров. Более детальный анализ сведений выявил случаи оформления большого количества sim-карт на одно физлицо. Ведомство проанализировало переданные сведения операторов об абонентах и выявило 916 граждан, которые имеют более чем тысячу sim-карт каждый. В общей сложности эти граждане владеют свыше 6,6 млн номеров", - сообщили в Роскомнадзоре.

Законодательство не ограничивает количество sim-карт на одного абонента, однако большое количество номеров, оформленных на одного человека, может свидетельствовать о нарушении порядка заключения договора или мошеннических действиях со стороны абонента, дилера или оператора связи, отмечают в ведомстве.

"Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством sim-карт, установит законность процесса их оформления", - подчеркнули в РКН.