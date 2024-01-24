СМИ: польские фермеры готовятся к протестам против ввоза продуктов с Украины

По сведениям радиостанции Radio Zet, акции стартуют в 150 городах и деревнях республики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тысячи польских фермеров готовятся к начинающемуся в среду общенациональному протесту, акции которого одновременно стартуют в 150 городах и деревнях Польши. О готовящихся протестных действиях сообщает радиостанция Radio Zet.

Среди главных требований протестующих прекращение неконтролируемого импорта продовольственных товаров с Украины и из других не входящих в Евросоюз стран, которые, по мнению фермеров, не выполняют правила ЕС.

По планам организаторов акции, фермеры выведут на дороги сотни тракторов и другой сельхозтехники. "На польские дороги выедут колонны тракторов. На местном уровне можно ожидать блокады дорог", - цитирует радиостанция заявление профсоюза независимых фермеров "Солидарность". С затруднениями на дорогах столкнутся водители почти во всех воеводствах страны.

Ранее аналогичные акции протеста проводили фермеры Германии, Франции и Румынии.