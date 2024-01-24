На Кубани объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Оно будет действовать 25-26 января

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности. В течение суток 25 и 26 января в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование города Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей") и Республики Адыгея выше 1 000 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду.