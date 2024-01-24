В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства пожара на мебельной фабрике

Как сообщалось ранее, площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства пожара, во время которого на мебельной фабрике обрушилось помещение цеха. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"24 января <…> на мебельной фабрике, расположенной в <…> Еткульском районе Челябинской области, произошел пожар, обрушилось помещение цеха. Организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия находятся следователь и следователь-криминалист, проводится осмотр места происшествия. В ходе проверки будут установлены причины, приведшие к пожару, будет дана оценка соблюдения законодательства на объекте, а также действиям лиц, которые отвечали за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на мебельной фабрике составила 3,6 тыс. кв. м. Его тушили по повышенному рангу, удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы. В 10:16 (08:16 мск) была объявлена ликвидация открытого горения.