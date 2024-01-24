Новый автобусный маршрут Ялта - Мариуполь из Крыма продлили до Донецка

В Министерстве транспорта республики отметили, что время отправления изменено с учетом комендантского часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта - Мариуполь, запущенный из Крыма, продлили до Донецка, а также изменили время отправления с учетом комендантского часа, сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

"Министерство транспорта Республики Крым сообщает о продлении пути следования автобусного маршрута Ялта-Мариуполь до г. Донецк. Кроме того, в связи с необходимостью соблюдения комендантского часа в новых регионах РФ изменяется время отправления рейса Ялта-Мариуполь-Донецк", - говорится в сообщении.

Ранее министерство транспорта республики сообщало, что автобус будет отправляться из Ялты в 11:00, но с учетом комендантского часа его перенесли на 7:30 с 27 января, за исключением 28 и 31 января. Из Алушты отправление перенеслось на 08:25, из Симферополь - на 09:55, из Джанкоя - 11:50.

По данным Министерства транспорта Республики Крым, в настоящее время регулярно между Крымом и новыми регионами курсируют автобусы по маршрутам Джанкой - Геническ, Симферополь - Бердянск, Симферополь - Мелитополь, Ялта - Геническ, Ялта - Мелитополь, Симферополь - Скадовск, Евпатория - Симферополь - Геническ, Евпатория - Мелитополь и Ялта - Минск.