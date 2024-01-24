На северо-востоке Москвы проводятся противоэпидемические мероприятия из-за случая кори

Поликлиники, осуществляющие вакцинацию, обеспечены достаточным количеством противокоревой вакцины

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Случай кори зарегистрировали на северо-востоке Москве, специалисты проводят все противоэпидемические мероприятия, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проводят противоэпидемические мероприятия на Северо-Востоке столицы в связи с регистрацией случая заболевания корью у женщины. С целью предупреждения распространения кори городским поликлиникам, обслуживающим взрослое и детское население по месту проживания заболевшей, даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что определен перечень контактных лиц и в настоящее время проводится их вакцинация. Поликлиники, осуществляющие вакцинацию, обеспечены достаточным количеством противокоревой вакцины.

Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве, подчеркнули в пресс-службе.