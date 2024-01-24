Систему оплаты проезда по биометрии на МЦД протестируют на четырех станциях

В первом этапе тестирования примут участие сотрудники транспортного комплекса Москвы, а затем пассажиры

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Возможность оплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) с помощью биометрических данных протестируют на четырех действующих станциях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В первом квартале 2024 года мы (дептранспорта - прим. ТАСС) планируем начать тестировать оплату проезда по биометрии на МЦД. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что для этого уже установили специальное оборудование на турникетах станций Нахабино, Зеленоград-Крюково, Лихоборы, Площадь трех вокзалов", - говорится в публикации.

Отмечается, что в первом этапе тестирования примут участие сотрудники транспортного комплекса Москвы, а затем пассажиры. "Сегодня оплата по биометрии работает на всех станциях метро, МЦК, речном транспорте и "Аэроэкспрессе". Подключиться к сервису может любой желающий в приложении "Метро Москвы", - уточнили в департаменте.

Ранее Ликсутов сообщал, что в 2024 году планируется увеличение числа турникетов для оплаты по биометрии в метро. Также в планах сделать доступным данный сервис на новых причалах регулярных речных маршрутов. Систему биометрической оплаты доработают так, чтобы внедрить сервис в наземном транспорте и на МЦД и обеспечить возможность привязывать биометрию к виртуальной "Тройке". В марте 2024 года активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на всех турникетах метро, сейчас идет финальное тестирование сервиса.