Маск поддержал идею губернатора Техаса защищать границу без участия Байдена

Грег Эбботт ранее заявил, что национальная гвардия Техаса продолжает держать оборону в Игл-Пассе

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Илон Маск поддержал идею губернатора Техаса Грега Эбботта об обеспечении безопасности границы штата с Мексикой без помощи администрации американского президента Джо Байдена.

"Это хорошо", - прокомментировал он в X (ранее Twitter) заявление Эбботта об обеспечении безопасности границы Техаса национальной гвардией штата.

В заявлении губернатора в X указывается, что "национальная гвардия Техаса продолжает держать оборону в Игл-Пассе (городе, граничащем с Мексикой - прим. ТАСС). Техас не откажется от усилий по обеспечению безопасности границы без участия Байдена".

Ранее Маск заявил, что администрация президента США Байдена потворствует нелегальной иммиграции.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора штата Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.