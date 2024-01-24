Совфед дал право работникам транспортной безопасности пресекать движение БПЛА

Порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов будет определяться Ространснадзором по согласованию с ФСБ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на первом пленарном заседании в весенней сессии закон, регулирующий обеспечение безопасности полетов в гражданской авиации, в частности, документ дает право работникам транспортной безопасности пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты транспортной инфраструктуры.

Изменения вносятся в закон "О транспортной безопасности" и предусматривают с 1 сентября 2024 года наделение правом работников подразделений транспортной безопасности пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях и перечень должностных лиц подразделений транспортной безопасности, уполномоченных на принятие такого решения, будут определяться Ространснадзором по согласованию с ФСБ России.

Также в законе закрепляется понятие беспилотные аппараты, под которым подразумеваются беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.

Поправки в Воздушный кодекс РФ

Документ также вносит изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации, которыми устанавливается, что субъекты транспортной инфраструктуры будут безвозмездно предоставлять ФСБ России для выполнения ими задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, а также оборудование, средства и услуги связи.

Поправками также уточняется, что регистрировать нарушения порядка использования воздушного пространства РФ будут оперативные органы единой системы организации воздушного движения в порядке, устанавливаемом Росавиацией. Кроме этого, Росавиация установит порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, рассчитываемой на основе тарифов и сборов, а также правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных документов.

Одновременно вводятся нормы, регулирующие получение разрешений на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна и использование полученных материалов. Уточняется, что воздушная съемка и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна будут выполняться на основании разрешений, выдаваемых федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными правительством РФ, за исключением случаев, в которых получение таких разрешений не требуется. Этот перечень установит правительство РФ.

Помимо этого, документом уточняется положение, регламентирующее поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей, космонавтов, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море. В этих целях предполагается создание единой системы авиационно-космического поиска и спасания в России. Порядок создания, организации, функционирования и состав такой единой системы поиска будет определен положением, который утвердит правительство РФ.