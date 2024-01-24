Активисты Greenpeace разместили баннер на музее в Мадриде в знак поддержки Газы

Они вывесили плакат с иллюстрацией американского художника Шепарда Фэйри, на которой изображены окровавленный палестинский ребенок и надпись "Вы нас слышите?"

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Активисты международной природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) забрались на здание национального музея "Центр искусств королевы Софии" в Мадриде, где разместили гигантский баннер с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

Активисты вывесили плакат с иллюстрацией американского художника Шепарда Фэйри, на которой изображены окровавленный палестинский ребенок и надпись "Вы нас слышите?". "Greenpeace требует постоянного, безоговорочного и немедленного прекращения огня, массового поступления гуманитарной помощи", - написала организация в соцсети X. Организация также призвала к установлению прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке и освобождению всех незаконно удерживаемых лиц.

Центр искусств королевы Софии вместе с музеем Прадо и музеем Тиссена-Борнемисы входят в "золотой треугольник искусств" Мадрида. Одной из главных визитных карточек Центра искусств королевы Софии является картина Пабло Пикассо "Герника". На полотне, исполненном в манере кубизма в черно-белой гамме, запечатлена бомбардировка города Герника в ходе гражданской войны в Испании.