Блокадница летит из Армении в Россию в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

По словам Галины Петуховой, "во время Ленинградской блокады не только солдаты, но и дети воевали".

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Ленинградская блокадница Галина Петухова отправляется из Еревана в Санкт-Петербург, где 27 января отметят 80-летие снятия блокады. В беседе с корреспондентом ТАСС она рассказала, что когда Ленинград находился во вражеском кольце, ее родители погибли, но сама она пережила голод и холод, хотя от слабости уже не могла ходить.

"Родилась я в Ленинграде в 1938 году, мне уже 86 лет. Мои родители - коренные ленинградцы, они умерли от голода во время блокады", - сказала женщина. После смерти родителей ее забрали в детский дом в Свердловском районе, который сейчас уже не существует. "1941 и 1942 годы я пережила в голоде и холоде. Мне было четыре года, я настолько ослабла, что не могла ходить", - продолжила блокадница.

Голод еще долго сказывался на здоровье девочки. "До пяти лет в детском доме я не ходила, ноги были слабы, я очень мало весила, чуть ли не дистрофиком была. Когда начала ходить, дети стали смеяться, кузнечиком меня звали. Потом ничего, стала спортсменкой хорошей", - рассказала Петухова.

В ее память врезалась и бомбежка на Ладоге, под которую попали воспитанники детского дома. "Помню, нас на грузовике перевозили через Ладогу, как вдруг раздался сильный взрыв. Когда я открыла глаза, вокруг плавало много детских панамок", - сказала блокадница. По ее словам, "во время Ленинградской блокады не только солдаты, но и дети воевали".

С особым чувством женщина вспоминает про голод в осажденном Ленинграде. "В детском доме нам хлеб выдавали - буханку черную. Так ее резали на маленькие кусочки, - рассказала она. - Мне ни разу горбушка не досталась, а я так хотела - ее же жевать дольше". "У меня уже двое правнуков, и я им об этом рассказываю", - продолжила блокадница. "Они спрашивают, неужели все это было. Да, все это было, и мы должны помнить об этом", - добавила она.

Жизнь и труд после войны

По словам женщины, после Великой Отечественной войны она окончила только семь классов, потому что "надо было родину из руин поднимать". "Направили меня в училище, стала ткачихой. Как одну из лучших меня в 1960-х отправили в Армению", - сказала она. В Армении Петухова осталась и вышла замуж. За свой труд она получила два ордена Славы, орден Трудового Красного знамени и другие знаки отличия. В 2009 году решением администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга ей вручен знак "Житель блокадного Ленинграда".

Блокадница подчеркнула, что с Днем Победы ее всегда поздравляет президент России. "Владимир Владимирович Путин меня каждый год поздравляет с Днем Победы, большие конверты присылает", - сказала она, добавив, что хочет еще раз увидеть родной город на Неве. 24 января, по словам женщины, посольство России отправляет за ней машину, а российские дипломаты в аэропорту проводят ее и встретят по возвращении.

Шесть человек, переживших блокаду Ленинграда, сейчас проживают в Армении. Однако из них в Санкт-Петербург в 2024 году летит только Галина Петухова, остальным не позволяет здоровье.