Липецкая область направила почти 2,5 млрд рублей на поддержку артдивизионов на СВО

Губернатор Игорь Артамонов напомнил, что в регионе действует система "Патронаж" для поддержки семей участников специальной военной операции

ТАСС, 24 января. Власти Липецкой области направили почти 2,5 млрд рублей с начала специальной военной операции (СВО) на поддержку подразделений, сформированных в регионе из числа добровольцев. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов эфире программы "Соловьев Live".

"У нас три именных артиллерийских дивизиона, которые носят имена военачальников родом из Липецкой области. <...> Мы сегодня предложили создать именную бригаду, состоящую из липчан. Липчане охотно идут служить в наши подразделения, потому что мы их, что называется, тотально обеспечиваем всем необходимым. Это <...> уже ближе к 2,5 млрд рублей средств из разных источников, которые направлены на поддержку", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что в регионе действует система "Патронаж" для поддержки семей участников специальной военной операции.

Ранее власти Липецкой области сообщали, что с началом мобилизации разработали цифровую платформу "Патронаж" для помощи семьям участников СВО, также был создан институт социальных кураторов, каждый из которых сопровождает по 100 семей. В регионе гарантии помощи участникам СВО и их семьям закреплены законодательно: юридические консультации на базе многофункциональных центров, психологическая помощь на базе кадровых служб, льготная газификация домов и ряд других.