В Чечне назвали провокацией инцидент с комбатом "Восток-Ахмат"

В сети ранее распространилось видео, на котором чеченский батальон вступил в конфликт с российским военным

ГРОЗНЫЙ, 24 января. /ТАСС/. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев назвал провокацией инцидент с участием командира батальона "Восток-Ахмат" Вахой Хамбулатовым на блокпосту в Запорожской области.

Дудаев рассказал, что бойцов "Восток-Ахмат" останавливали уже в третий раз на отрезке дороги длиной около 600 м бойцов "Восток-Ахмат", отметив, что это может быть провокацией. "И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб. Это люди, которые месяцами, а то и годами находятся в особых психологических условиях, и на пренебрежительные, а тем более провокационные выпады в свой адрес реагируют остро", - написал Дудаев в Telegram-канале.

По его словам, батальон под командованием Вахи Хамбулатова с первых дней специальной военной операции провел множество успешных штурмов, в ходе которых брал в плен бойцов ВСУ.

"Этот конфликт исчерпан еще в прошлом году, потому что настоящие защитники нашей Родины всегда найдут общий язык. Но никак не успокоятся представители ЦИПСО и другие наши недоброжелатели, которые вечно пытаются расшатать ситуацию и вбить клин между нашими подразделениями, распространяя подобные видеоролики", - добавил Дудаев.

Ранее в сети распространилось видео, на котором чеченский батальон вступил в конфликт с одним из российских военных на блокпосту при въезде в Мелитополь.