Владельцы электромобилей парковались бесплатно в Москве в 2023 году в 1,5 раза чаще

Чаще всего бесплатно парковались такие электромобили, как Москвич 3е, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Почти 140 тыс. раз владельцы электромобилей бесплатно оставляли свой транспорт на платных парковках в 2023 году, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, развитие инфраструктуры для электротранспорта, а также бесплатная парковка для электромобилей помогают увеличивать количество электрических машин, улучшать экологию и сохранять здоровье жителей столицы. Одно из преимуществ электромобилей - бесплатная парковка на улицах Москвы", - значится в сообщении.

Заммэра уточнил, что такой возможностью в 2023 году водители воспользовались 137 тыс. раз, это на 51% больше, чем годом ранее. Чаще всего бесплатно парковались такие электромобили, как Москвич 3е, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y.

"Уличные парковки в городе бесплатны для электромобилей, за исключением парковок со шлагбаумами. Их владельцам также не нужно платить за зарядку на станциях "Энергии Москвы" и вносить транспортный налог. Подобные меры помогают стимулировать водителей пересесть на электромобили и улучшить экологическую обстановку в городе", - резюмировал Ликсутов.