В БДИПЧ ОБСЕ заявили о недопустимости атак против гражданских после удара по Донецку

В организации отметили, что отслеживают атаки "в контексте войны на Украине на предмет их соответствия международному гуманитарному праву и правам человека в соответствии с собственной методологией"

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ после обстрела рынка в Донецке заявило о недопустимости как неизбирательных, так и преднамеренных атак против гражданского населения.

"БДИПЧ известно об упомянутой атаке, которая, как сообщается, привела к значительным жертвам среди гражданского населения. Неизбирательные атаки и атаки, преднамеренно направленные на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, запрещены международным гуманитарным правом", - заявили ТАСС в пресс-службе организации.

В Бюро отметили, что отслеживают атаки "в контексте войны на Украине на предмет их соответствия международному гуманитарному праву и правам человека в соответствии с собственной методологией".

ВСУ 21 января нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. В результате обстрела погибли 27 человек, еще 26 получили ранения различной степени тяжести.