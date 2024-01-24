На пяти улицах Москвы усилят контроль за соблюдением правил парковки

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что на участках с усиленным контролем становится меньше нарушений и снижается аварийность

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Инспекторы МАДИ будут патрулировать Звонарский переулок, Рязанский проезд, улицы Малую Бронную, Складочную и Новый Арбат в усиленном режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Чтобы повысить безопасность, мы ежедневно отслеживаем ситуацию на улицах города. Это позволяет выявить места с наибольшим количеством нарушений ПДД. Так, с 25 января МАДИ усилит патрулирование на пяти столичных улицах, где водители часто паркуются под запрещающими знаками и на тротуарах и мешают другим. Это Малая Бронная улица, Звонарский переулок, улица Новый Арбат, Складочная улица, Рязанский проезд", - значится в публикации.

Отмечается, что припаркованные с нарушениями автомобили создают аварийные ситуации и мешают проезду спецтехники. "Благодаря патрулированию инспекторов МАДИ в 2023 году количество случаев неправильной парковки на центральных улицах снизилось на 65%. Такие меры делают движение безопаснее для водителей и пешеходов, а также помогают увеличить пропускную способность дорог", - добавили в департаменте.

Заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале, пояснил, что на участках с усиленным контролем становится меньше нарушений и снижается аварийность. "Просим водителей всегда соблюдать ПДД и с уважением относиться к другим участникам движения, тогда на дорогах станет комфортнее всем", - заключил он.